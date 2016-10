Man müsste schon ein Zauberer sein, um etwas einfach in Luft aufzulösen. Daniel Radcliffe war einer, zehn Jahre lang, auf der Kinoleinwand. Die Rolle als Harry Potter machte den britischen Schauspieler zum Star. Und genau das ist das Problem. Wer so lange dieselbe Figur spielt, droht mit ihr zu verschmelzen. Radcliffe ist Harry Potter, und Harry Potter ist Radcliffe. Dieses Image hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung festgesetzt und lässt sich schwer in Luft auflösen.

Zumal Radcliffe Zauberstab, Tarnumhang und übriges magisches Beiwerk vor fünf Jahren, als die «Harry Potter»-Kinoserie zu Ende ging, wieder ablegen musste. Es war ein Wendepunkt in seiner Karriere. «Ich zog einen Schlussstrich und betrachtete das in meinem Kopf wie einen Neustart», erinnert sich der heute 27-jährige Schauspieler im Gespräch mit der «Schweiz am Sonntag» zurück. «Ich sagte mir: Jetzt beginnt meine Karriere von null. Was für ein Schauspieler möchte ich sein? Was für Filme möchte ich machen?»

Radcliffe tastete sich in verschiedene Richtungen vor, wagte einen Nacktauftritt im Theaterstück «Equus», versuchte sich in Hollywoodblockbustern wie «Victor Frankenstein» oder «Now You See Me 2». Wirklich aufgeblüht ist er abseits des Rampenlichts – im Independentkino. Auftritte wie jene als Beat-Poet Allen Ginsberg in «Kill Your Darlings» oder als Undercover-Polizist in «Imperium» erreichten kein Millionenpublikum, doch Radcliffe fand etwas, das ihm viel wertvoller erschien: Freiheit. «Ich bin in dieser unglaublich glücklichen Lage, dass ich kein Projekt an nehmen muss, für das ich mich nicht unglaublich begeistere.»

Durchgeknalltes Drehbuch

Und wenn Daniel Radcliffe über seinen neuesten Independentfilm «Swiss Army Man» (ab 27. November im Kino) spricht, dann ist ihm diese Begei sterung anzuhören. «Wenn von mir nur ein einziger Film für immer über dauern könnte, dann wünschte ich mir, es wäre dieser», schwärmt der Darsteller. «Swiss Army Man» kostete nur den Bruchteil einer Potter-Episode und zeigt uns Radcliffe so, wie wir ihn noch nie gesehen haben: als pupsende Leiche, die sich auf einer einsamen Insel mit einem suizidgefährdeten Mann (gespielt von Paul Dano) anfreundet.