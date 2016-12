1979: ABBA! The Jacksons! Boney M.!

Im Winter 1979 dreht die BBC mehrere Pop-Sendungen «with songs and stars and skis and snows» in der Schweiz. Dabei gibt es unverhoffte Breaking News beziehungsweise «zum Glück git's öppis Wältbewegends us em Privatläbe vo de Agnetha und vom Björn»: Sie geben ihre Scheidung bekannt. Und dann singen da auch noch die obercoolen Jacksons in Skianzügen und Boney M. proben «Ra-Ra-Rasputin».