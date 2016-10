Darf man Hunderte Menschen töten, um Zehntausende zu retten? Das ist die zentrale Frage des Fernsehfilms «Terror», der heute um 20.15 Uhr auf den Sendern SRF zwei, ARD und ORF 1 zeitgleich ausgestrahlt wird. Der Clou: Nicht der Film wird diese Frage beantworten – sondern wir Zuschauer. Der Film macht uns zu Richter und Regisseur zugleich.

«Terror» spielt in einem Gerichtssaal. Auf der Anklagebank sitzt der Kampfpilot Lars Koch (gespielt von Florian David Fitz). Er hat über dem Grossraum München eine entführte Passagiermaschine abgeschossen. Die Anklage lautet auf Mord: Alle 164 Menschen an Bord sind ums Leben gekommen. Der Entführer, ein islamistischer Terrorist, hatte das Flugzeug in die mit 70'000 Menschen vollbesetzte Allianz Arena stürzen lassen wollen.

Ist Major Koch ein Mörder oder ein Held? Das sollen bei diesem fiktiven Fall die Fernsehzuschauer entscheiden. Am Ende des Films stimmen wir per Telefon oder im Internet entweder für die Verurteilung des fiktiven Kampfpiloten oder für dessen Freispruch.