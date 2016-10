Aarau und New York verbindet nicht viel. Da war mal ein regionales Kanalreinigungs-Unternehmen, das mit dem Slogan «New York mir chömed» warb. Und ein paar Suhrer Jugendliche nannten ihre Gemeinde früher Suhr-York. Aber sonst? Sonst ist da eigentlich nur Trap 2. Ein Graffiti-Künstler aus Suhr, Pionierfigur der Strassen-Kaligrafie. Nicht nur in Suhr. Oder der Schweiz. Auch in New York, wo die Kunstform herkommt. Und doch ist Trap 2 heute beinahe in Vergessenheit geraten. Mit 16 anderen Graffiti-Künstlern wird er nun ab Samstag Werke in der Shedhalle in Schönenwerd ausstellen. An der Streetart-Ausstellung «Next Wall». Und so New York ein wenig näher ans Mittelland rücken.

Die Ausstellung ist so etwas wie die Werkschau der Aarauer Graffiti-Szene. Einer Szene, die eine grössere Strahlkraft hat, als es die Dimensionen der Stadt erwarten liesse. Sprayer wie Kam One oder Amik malen seit den 90er-Jahren Schriftzüge, die für die Schweiz stilprägend sind und waren. Mit ihnen stellen Künstler wie Pollo 7, Cle oder Laguna in der ehemaligen Fabrikhalle der Schenker-Maschinenfabrik aus, die in ihrer Rohheit gut zur Strassenkunst passt. Fast alle Sprayer gehören zur internationalen Künstlergruppe 626, einem Zusammenschluss von Graffiti-Künstlern. Graffiti in Ausstellung. Das war lange undenkbar. Graffiti hiess Subversion, Klandestinität, nicht Cüpli und Preisschilder. Doch die einstige Untergrundkunstform hat sich längst zu einer Spielart der Popkultur entwickelt. Die früher als Vandalismus gebrandmarkte Subkultur ist nun unter dem Sammelbegriff Streetart Teil des Mainstreams und findet ihren Widerhall in den Kunstgalerien, in der Werbung, ja in der Breite der Gesellschaft. Künstler wie Banksy werden teuer gehandelt. Das hat auch mit der künstlerischen Weiterentwicklung in diesem Genre zu tun – die sich auch an der Ausstellung «Next Wall» manifestiert: Kern der Arbeiten bilden immer noch Spraydose und Buchstaben. Doch die Techniken der Künstler haben sich erweitert. Von Siebdruck bis zur skulpturalen Arbeit. Jonás Cano, der die Ausstellung «Next Wall» mitorganisiert, sagt: «Die Künstler, die hier ausstellen und sich zum Teil seit Jahrzehnten kennen, sind heute Architekten, Tattoo-Künstler, Designer. Das zeigt, was aus Graffiti alles entstehen kann.»

Vermischung der Genres

Der Suhrer Trap 2 wusste schon in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren, dass Graffiti nicht auf Spraydosen limitiert ist. Als sich die Strassenkultur in New York zu einer Kunstform zu entwickeln begann, gehörte Trap 2 mit dem New Yorker Rammellzee zur wohl kreativsten Strömung, die sich schon früh von den Spraydosen emanzipierte. Die Künstler begründeten ihre eigene Stilrichtung: Iconoclast Panzerism, bastelten aufwendige Kostüme, die an Comic-Figuren erinnerten. In diesen Kostümen trafen sich die Künstler zu Jams. Graffiti traf auf Performance-Art, Musik auf Comic. Auch in Schönenwerd mischen sich die Genres: Mit von der Partie ist auch der Schönenwerder Künstler Oliviero Gorza, der nicht für Graffiti, sondern vor allem für Bronze-Skulpturen bekannt ist. Und mit dabei sind mehrere spanische und holländische Künstler, die alle Teil der Gruppe 626 sind.

Next Wall Shedhalle Schönenwerd, Schulstrasse 1. Vernissage am Samstag, 29. 10., von 17 Uhr bis 24 Uhr. Ausstellung offen bis 11. 11.