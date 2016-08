Was können wir in Aarburg erwarten?

Chris von Rohr: Eine extrem spielfreudige, gut gelaunte Band, die voll aufgetankt wieder auf die Bühne zurückkehrt und das tut, was sie am liebsten tut: live spielen. Und ja, wir haben unser Liveset mit ein paar neuen Krachern erweitert. Es wird ein Hard-Rock-Feuerwerk, wie wir es in dieser Form noch nie hatten. Jetzt müssen nur noch die Wettergötter mitspielen.

Weshalb machen sich Krokus so rar?

Es gibt Jahre, wo man ernten kann, und Jahre, wo man säen muss. Dieses Jahr ist ein Studiojahr. Nur weil der ganze CD-Markt eingebrochen ist und man kaum noch Tonträger verkauft, machen Krokus jetzt keine halbbatzigen Sachen. Wir nehmen uns Zeit und arbeiten sorgfältig. Das Ziel ist, etwas aufzunehmen, worauf wir alle stolz sein dürfen und das man auch in 10 Jahren noch hören kann. Wir sind auch keine Band mehr, die inflationär rumtourt. Vorletztes Jahr spielten wir intensiv in der Schweiz und in Deutschland. Letztes Jahr in den USA, Schweden und Spanien. Ein Krokus-Konzert sollte etwas Besonderes sein: für uns und die Fans.