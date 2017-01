Wer kennt sie nicht, die pointierte Szene aus «Die Simpsons – Der Film», in der bei Ankündigung des Weltuntergangs sämtliche Menschen, die im Pub sitzen, in die Kirche rennen und sämtliche Menschen, die in der Kirche sitzen, ins Pub flüchten. Zwischen diesen zwei Welten, zwischen Kneipe und Kirchturm, ist der Lyriker Walle Sayer in Bierlingen, im Landkreis Tübingen, grossgeworden. Die Grossmutter war bibel-, der Grossvater trinkfest.

Sowohl in Sayers Leben wie in seinem Werk finden beide Welten ihren Platz. Für sein lyrisches Schaffen, das unter anderem von Kirchbänken und Kneipengängern handelt, wird er am diesjährigen Basler Lyrikfestival mit dem Lyrikpreis ausgezeichnet werden.

Sayers Grossmutter war der einzige Mensch, der ihn nicht, getreu der schwäbischen Verkleinerungsform, «Walle» rief, sondern bei seinem Taufnamen Walter Hermann. Und einem Hermann gleicht er auch: Mit seiner Nickelbrille sieht Sayer Hermann Hesse ein wenig ähnlich. Allerdings lacht er öfter und verschmitzter, als das bei Hesse aufgrund der Fotos zu erahnen ist. Besonders strahlt er, als das Gespräch auf Katzen zu sprechen kommt. Das Thema hat er lyrisch oft verarbeitet: «Dichter lieben die Katzen: weil sie Einzelgänger sind. Man weiss nie so recht, was sie den ganzen Tag eigentlich machen.»

Ein kellnernder Dichter

Was Walle Sayer am Abend macht, das weiss hingegen die ganze Kreisstadt Horb. Meist dienstags und sonntags arbeitet er nämlich, elegant in schwarz und weiss gekleidet, als Kellner im Gourmethotel Züfle. Anders als die Hauptfigur in Jim Jarmuschs neustem Film «Paterson», ein dichtender Busfahrer, ist Sayer aber kein dichtender Kellner, sondern ein kellnernder Dichter.