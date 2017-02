Einen Büstenhalter tragen und nach Amerika auswandern. Das sind die Jugendträume, die Chaya ihrem Tagebuch anvertraut. Das Erste ist eine Sehnsucht nach manifestierter Weiblichkeit, das Zweite der Traum von Freiheit.

Den zweiten Wunsch kann man als Leserin kaum zur Kenntnis nehmen, ohne an die absurden jüngsten Ereignisse in den USA zu denken. Kathy Zarnegins Romanfigur Chaya lebt nämlich im Iran, einem jener Länder, die von Trumps Idee des Einreisestopps betroffen sind. Allerdings spielt das Buch in den 1970er-Jahren, einer Zeit, in der viele von Amerika träumten und sich in den USA ein kleiner Teil von dem, was man sich erhoffte, womöglich noch ereignen konnte.

Nach Amerika schicken ihre Eltern Chaya nicht, aber zu einem Onkel in die Schweiz, um ihr eine gute Schulbildung zu ermöglichen. In Basel lernt Chaya eine vollkommen fremde Sprache und wird zur Frau. Dass der Wunsch mit dem Büstenhalter geklappt hat, erfahren wir in dem Moment, als sie beschreibt, wie geschickt einer ihrer Liebhaber diesen zu öffnen in der Lage ist. Konnten wir in Teheran teilhaben an den geistreichen Gedanken eines Mädchens, so folgen wir in Basel gespannt ihren beruflichen Schritten als Lyrikerin und nehmen an der Entwicklung ihres Liebeslebens teil. Sie hat zwei Männer, so wie ihr Vater und ihr Chef zwei Frauen haben.

«Chaya – Persisch – Deutsch»

Das erotische Dreiecksmotiv plätschert aber eher nebenher, der Fokus liegt vielmehr auf einer Dreiecksbeziehung anderer Art, dem Dreieck «Chaya – Persisch – Deutsch». Wir erfahren, was es für Chaya bedeutet, ihre Muttersprache von einem auf den anderen Augenblick zu verlieren, und wie es ihr gelingt, sich das Deutsche so anzueignen, dass es zu der Sprache wird, in der sie Gedichte schreibt. «Der Verlust der eigenen Sprache ist etwas, was einem spätestens beim Gedichteschreiben als ein Handicap auffällt, weil es hier nicht nur darum geht, eine Sprache zu beherrschen, sondern auch umgekehrt: von der Sprache beherrscht zu sein», sagt Zarnegin.