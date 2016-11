Was ist Heimat?

In unserer globalisierten Welt ist nicht mehr so klar, was Heimat ist. Für Rechtspopulisten eine Art Kampfbegriff, der verteidigt werden muss. Für Humanisten etwas, das viele Flüchtlinge durch Krieg oder andere grosse Not verlieren. Heimat ist verhandelbar, kann man vielleicht sagen. Am Literaturfestival wird Heimat vielfach verhandelt: Das Thema ist ein ergiebiger Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe.

So haben sich bereits im Vorfeld Schülerinnen und Schüler von vier Gymnasialklassen mit ihrer Herkunft beschäftigt – recherchierend, schreibend. Zur Seite standen ihnen fünf Autorinnen und Autoren. An den Tagen kurz vor dem Festival werden die Resultate präsentiert und diskutiert. Am Festival selber werden Autoren verschiedenster Herkunft vom Zurücklassen von Heimat und dem Ankommen in eine neue erzählen. Hinzu kommen Diskussionen mit Philosophen, Kabarettisten (Gabriel Vetter und Harald Schmidt) sowie zum Auftakt eine mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga, als Justizministerin hauptverantwortlich für die schweizerische Asyl- und Flüchtlingspolitik. Sie wird am 11. November um 20 Uhr mit Zeit-Redaktor Matthias Daum über den Zustand der Schweizer Demokratie in Zeiten der Masseneinwanderungsinitiative reden.