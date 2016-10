Nishi hat in seinem neuen Projekt "In Bed with Martin Luther" (mit Martin Luther im Bett) das 1865 von Adolf von Donndorf geschaffene Luther-Denkmal mit einem Häuschen auf einem Gerüst umbaut. Stufen führen nun auf Augenhöhe mit dem Reformator, der sonst auf seinem Denkmalsockel thront.

Die Aktion im Vorfeld des 500. Jahrestages der Reformation kann nach Angaben der Initiatoren bis zum 17. Dezember besucht werden. Sie wird zur Hälfte aus dem Bundesetat "Reformation und die Eine Welt" finanziert. Die andere Hälfte geben Geschäftsleute, Tourismusamt, Kirche und Stiftungen. Luther besuchte in Eisenach die Lateinschule und übersetzte auf der Wartburg das Neue Testament ins Deutsche.

Der 1960 geborene Nishi ist wegen seiner ungewöhnlichen, begehbaren Installationen von Denkmälern und Kirchen international bekannt. In New York umbaute er die Statue von Amerika-Entdecker Christopher Columbus mit einem Penthouse.