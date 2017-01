Marguerite Humeau, die in London lebt, ist in den letzten Jahren mit ihren grossformatigen, oganischen und kreatürlich anmutenden Skulpturen bekannt geworden, wie das Museum Haus Konstruktiv am Montag mitteilte. Humeau gehe oftmals von prähistorischen Tatsachen, wissenschaftlichen Theorien und okkulten Überlegungen aus.

Vergeben wird der Zurich Art Prize vom Haus Konstruktiv und der Zurich Insurance Group Ltd. Die Auszeichnung ist mit 80'000 Franken dotiert, womit das Haus Konstruktiv die Einzelausstellung der Gewinnerin finanziert. Diese findet statt vom 26. Oktober 2017 bis 14. Januar 2018. Das zusätzliche Preisgeld von 20'000 Franken fliesst in die Tasche der Künstlerin.