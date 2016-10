Tuerlinckx arbeitet mit Alltagsgegenständen und Materialien, die sie im neuem Kontext als Denkanstösse arrangiert. Für die Basler Schau hat sich die 1958 in Brüssel geborene Künstlerin mit dem Schauplatz auseinandergesetzt - das Museum ist in einem früheren Fabrikgebäude in einem Altstadtquartier mit einem historischen Gewerbekanal.

So sind für die Einzelausstellung neue Werke entstanden, die das ganze Erdgeschoss belegen. Assemblagen aus verschiedenen Materialien spielen mit dem Zweck oder Sinn von Objekten, verschieben Dimensionen, verändern Oberflächen und legen so aufgeladene Bedeutungen offen. Mitunter werden Zeit, Ort und Sprache hinterfragt.