Thematische Bezüge zwischen Japan und Schweiz finden sich kaum und wurden auch nicht gesucht. Während die raumhohe textile Arbeit von Kaori Miura an die Tradition der Baselbieter Bandweberei erinnert, spielt das grosse, rote Tuch von Jun Azumatei auf den internationalen Austausch an: Während eines früheren Atelieraufenthalts in Basel sammelte der Künstler in Brockenhäusern alte Bettwäsche aus Baumwolldamast, um deren Muster später mit Malerei und Zeichnung zu überarbeiten – eine Anspielung auf die uralte Seidenstrasse, die den ostasiatischen Kulturraum über die Stadt Damaskus mit Europa verband.

Universelle Grundstrukturen

«Hebt man den Blick, so sieht man keine Grenzen», lautet ein japanisches Sprichwort. Es brauche tatsächlich Ruhe und Zeit, um sich auf die Arbeiten einzulassen, meint die Kuratorin. Dann aber laden die aneinandergereihten und variierten Formen und Farben zur Kontemplation, und es lässt sich nachvollziehen, was diese Ausstellung auch zeigen will: «Dass die Grundstrukturen der Kunst eigentlich universell sind», wie es Gerda Maise formuliert.