Ich bin ein Reiskorn, du bist ein Reiskorn, Guy Morin ist ein Reiskorn, die Basler Regierung besteht aus sieben Reiskörnern, die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt ist ein Haufen aus gegen 200 000 Reiskörnern. In etwa genau gleich gross ist der Reishaufen, der die Menschen, die weltweit täglich sterben, repräsentiert. Daneben ein nicht ganz doppelt so grosser Haufen: Die Menschen, die im Schnitt täglich geboren werden. Und schon wird klar, anschaulicher denn je zuvor: Wir haben ein Problem. In nur fünf Tagen wird die Weltbevölkerung um eine Million Menschen angewachsen sein, in nur 40 Tagen um die Einwohnerzahl der Schweiz.

«Of All The People In All The World» macht Statistik fassbar, ja interessant und eindrücklich. So manches wird in eine neue, richtige Relation gerückt – und erstaunt. Mit dieser Ausstellung hat am Dienstagabend das Theaterfestival Basel begonnen. Acht Tonnen Reis haben deren Macher, die Schauspieler der britischen Gruppe «Stan’s Cafe», in die Turnhalle Klingental karren lassen. Das entspricht 480 Millionen Menschen. Die ganze Weltbevölkerung zu repräsentieren, wie es auf ihrer seit 2003 andauernden Welt-Tournee schon zwei Mal gemacht wurde, wird dagegen Jahr für Jahr schwieriger.

Aber für den Kanton Baselland reichts. Daneben lehrt uns ein gleich grosser Haufen: In der Schweiz gehen so viele Leute täglich in den McDonalds, wie es Baselbieter gibt. Die Briten schaffen es, sogar Statistik mit Humor zu spicken. Manche Kontraste wirken zynisch: Der grösste Reisberg in der Turnhalle bilden Menschen, die wegen eines Konflikts auf der Flucht sind. Etwa gleich gross ist der Berg der weltweiten McDonalds-Besucher. Pro Tag.

Eigene Statistik anforderbar

Schülerinnen und Schüler, aber auch andere Besucher, können eigene statistische Fragen im Vorfeld ihres Besuches stellen. Dann wird gegoogelt, gerechnet, gewogen; neue Haufen entstehen. Die Ausstellung wandelt sich täglich, stündlich. Dafür sorgen vor Ort die Macher, Menschen in braunen Overalls, die in ruhiger Eleganz auf altmodischen Wagen Körner wägen – 60 entsprechen einem Gramm. Ich bitte einen von ihnen, doch bitte einen Reishügel für alle Journalisten der Welt, einen für an Leib und Leben bedrohten und einen dritten für türkische Journalisten im Gefängnis zu kreieren. Statt dass er wie erwartet loslegt, wendet Graeme Rose aber in formvollendeter britischer Höflichkeit ein, dass es schwierig sein dürfte, hierzu verlässliche Zahlen zu finden: «I suspect, we wouldn’t get a confirmed figure». Er warnt vor blindem Glauben an die Statistik: Jede Statistik habe auch ihre eigene Agenda, werde aus einem bestimmten Grund erstellt.

So ist es zwar wahr, dass jede Statistik auch eine Lüge ist. Und doch legt diese Ausstellung dank Statistiken, die auf gut recherchierten Zahlen beruhen, viele Wahrheiten frei. Auch, indem sie nötigenfalls die Problematik von Statistiken selber thematisiert. Um zu zeigen, wie viele Menschen wegen der Tschernobyl-Katastrophe umgekommen sind, brauchte «Stan’s Cafe» zwei Haufen: Einer beruhte auf Zahlen der UNO, der andere auf den Angaben der russischen Regierung. Jede Statistik ist auch politisch.