Erst 65, nun 67, vielleicht bald 69: Das Alter für den Ruhestand steigt. Wer aber glaubt, dass so das Rentenniveau gehalten wird, täuscht sich. Um das zu erreichen, wäre etwas ganz anderes nötig.

Was gegenwärtig in Deutschland diskutiert wird, geht auch uns an – heute, spätestens morgen: «Deutsche müssen bis 69 arbeiten!» Diese Forderung der Bundesbank ist richtig und unverzichtbar. Aber es ist nicht mehr als ein Bruchteil dessen, was die Generationen nach den Babyboomern, also die nach 1970 Geborenen, von der Zukunft zu erwarten haben.

Trotz der aktuell sehr guten Beschäftigungslage in Deutschland und der Anhebung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre bis zum Jahr 2030 wird das Rentenniveau die nächsten Jahre absinken – wenn auch nur leicht und dank einer gesetzlichen Regelung nicht unter 43 Prozent. Nach 2035, also wenn sich die 1970er-Jahrgänge dem heute geltenden Rentenalter nähern werden, wird das Rentenniveau dank einer Rente mit 69 bestenfalls auf 44 Prozent stabilisiert werden können. Bei einer Rente mit 67 – so wie es die Bundesregierung für ausreichend erachtet – wären es sogar nur 42 Prozent des Durchschnittverdienstes. Um es klar auszudrücken: Auch mit einer Rente ab 69 wird das deutsche Rentenniveau deutlich unter dem heutigen Stand liegen. Bei einer Rente mit 67 sogar sehr deutlich.

Zweitens geht die Bundesbank bei ihren Szenarien davon aus, dass eine Vollrente nur erhält, wer bis 2030 47 und bis 2060 49 Beitragsjahre lang Vollzeit beschäftigt war. Die lebenslange Vollbeschäftigung jedoch dürfte im Zeitalter der Digitalisierung und der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts eher zur Ausnahme werden und weniger die Regel sein. Weder wollen noch können kommende Generationen dem Vorbild ihrer Eltern folgen. Sie wollen ein gesünderes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit, Beruf und Familie. Und sie müssen sich regelmässige Auszeiten für Weiter- und Fortbildung, zum Erwerb neuer Kenntnisse und zum Aufladen der körperlichen und geistigen Batterien nehmen. Nur so werden sie es schaffen, bis 69 in jeder Beziehung fit, motiviert und leistungsfähig zu bleiben. Das aber wird mit einer 49 Jahre langen ununterbrochenen Vollbeschäftigung kaum vereinbar sein.

Selbst im optimistischen Szenario – bei einer Rente mit 69 nach 49 Beitragsjahren – ist mit einer weiteren Anhebung des Beitragssatzes auf rund 24 Prozent bis 2060 zu rechnen. Netto wird immer weniger vom Bruttoverdienst übrig bleiben. Genau das Gegenteil dessen, was eigentlich politisch angesagt sein sollte. Alle Szenarien gelten im Übrigen nur, wenn die gute Beschäftigungssituation bis zur Jahrhundertmitte ungebrochen anhält. Ansonsten werden die erwarteten und geforderten 49 Beitragsjahre für die von Erwerbslosigkeit Betroffenen sowieso illusorisch und drohen starke Abschläge von der Vollrente.

Es genügt nicht, wenn Menschen nur eine «Arbeit» haben. Sie müssen hochproduktiv arbeiten. Nur dann wird ab 2030 der Durchschnittverdienst der Beschäftigten so hoch sein, dass die 1970er-Generationen mit einer AHV von 44 Prozent des durchschnittlichen Lohns dereinst als Senior(inn)en auch mehr als das Existenzminimum werden finanzieren können. Deshalb ist die AHV-Situation von morgen das Echo der Bildungspolitik von heute. Wenn die Babyboomer heute nicht mehr Geld für die Besserqualifizierung ihrer Kindeskinder in die Hand nehmen, werden die nach 1970 Geborenen als Senior(inn)en nach 2030 die negativen Folgen der unterbliebenen Bildung zu spüren haben.

Wer nicht nur defensiv ein altes System reparieren, sondern offensiv eine der Lebenswirklichkeit des 21. Jahrhunderts angepasste Altersvorsorge will, muss mutiger sein, als nur eine AHV mit 67 oder 69 zu fordern. Es gilt, sich der Diskussion zu stellen, wieso überhaupt noch ein allgemeingültiges AHV-Alter festzulegen ist. Das gesetzliche Renteneintrittsalter kann abgeschafft werden.

Es gilt, die Frage zu beantworten, wieso der Sozialstaat sich nicht darauf beschränken sollte oder könnte, allen gleichermassen das Existenzminimum zu sichern – unabhängig von Alter und Beitragsjahren. Eine gesetzliche AHV-Versicherung war eine wichtige und erfolgreiche sozialpolitische Errungenschaft des letzten Jahrhunderts. Vielleicht wäre es an der Zeit, nach einer Alternative zu suchen, die den kommenden Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird.

Der Autor, geboren 1957 im Kanton Bern, ist Professor an der Universität Hamburg, mit einem Lehrstuhl für Internationale Wirtschaftsbeziehungen. 2008 bis 2011 gehörte er dem Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration an.