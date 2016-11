Die Rechte frohlockt nach der überraschenden Wahl von Donald Trump, auch in der Schweiz. SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Chef Roger Köppel schrieb ein ekstatisches Editorial, das mit diesen Worten beginnt: «Eine Woche liegt das epochale Ereignis zurück, und noch immer habe ich den Eindruck: Irgendwie geht die Sonne schöner auf.» Noch-US-Präsident Barack Obama sagte am Donnerstag in Berlin, die Wahl Donald Trumps sei «die grösste Überraschung der modernen politischen Geschichte». Und plötzlich scheint alles Unmögliche möglich zu werden, bis hin zu einer französischen Präsidentin Marine Le Pen.

Wir werden sehen, was kommt. Und wir werden sehen, wie sich Donald Trump als Präsident macht.

Was wir bereits jetzt sehen: Die Umfrageinstitute haben so oder so ein ernsthaftes Problem. Die überwältigende Mehrheit von ihnen hat monatelang einen Trend zu Hillary Clinton prophezeit, und am Ende kam es doch anders. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» schreibt deshalb von einem «Desaster für die Meinungsforscher», und seit der Wahlnacht läuft eine Debatte darüber, ob ihr Geschäftsmodell am Ende sei.

Ein Thema, zwei Umfragen – und zwei Resultate

Als sei dies nicht Ärger genug, nährten diese Woche in der Schweiz zwei Umfragen zur Atomausstiegsinitiative weitere Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Meinungsforscher. Gemäss SRG-Umfrage ist die Zustimmung zur Initiative von 57 auf 48 Prozent gesunken. Gemäss Umfrage von Tamedia ist die Zustimmung von 55 auf 57 Prozent gestiegen! Immerhin ein sicherer Schluss lässt sich ziehen: Mindestens eine der beiden Umfragen liegt falsch. Denn hier zieht auch das Argument nicht, Umfragen seien keine Prognosen, sondern Momentaufnahmen. Der Moment war ja derselbe.

Dieser neuste Widerspruch weckt Erinnerungen an weitere Umfrage-Desaster der vergangenen Jahre: Aus 55 Prozent Nein zur Masseneinwanderungsinitiative einen Monat vor der Abstimmung wurden 50,3 Prozent Ja. Aus 53 Prozent gegen ein Minarettverbot wurden 57,5 Prozent dafür. Auch die Umfrage im Auftrag der Aargauer Zeitung zu den Regierungsratswahlen zeigt ein anderes Bild als Wochen später das Wahlergebnis. Zur

Ehrenrettung der Meinungsforscher muss man sagen: Sehr oft kommt es auch so wie erwartet, bloss wird das weniger wahrgenommen.

Die Gründe sind vielfältig, warum Umfragen danebenliegen. Die Gewichtung, die die Meinungsforscher vornehmen, könnte falsch sein – so gingen in den USA weisse Männer und Frauen viel zahlreicher Trump wählen als erwartet. Die Befragten sagen nicht unbedingt die Wahrheit. Oder sie entscheiden sich in letzter Minute doch anders. Der Verband der amerikanischen Meinungsforscher will nun untersuchen, was bei dieser Präsidentenwahl schiefgelaufen ist.

Veröffentlichte Umfragen sind besser als geheime

Nun könnte man sagen: Umfragen sind bloss Geldverschwendung, besonders, wenn sie über SRG-Gebührengelder finanziert werden. Und man könnte fordern: Hört auf damit!

Bloss: Umfragen wird es immer geben – nur würde die Öffentlichkeit die Resultate nicht mehr erfahren, wenn Medien keine mehr machen würden. Bereits heute entsteht der allergrösste Teil der Umfragen im Auftrag von Unternehmen, Parteien und Verbänden, die sie für ihre strategischen Entscheide nutzen, aber nicht veröffentlichen. Es gibt auch Umfrageinstitute, die ausschliesslich solche Aufträge annehmen, weil sie sich nicht dem Risiko aussetzen wollen, öffentlich Häme zu kassieren, wenn es dann doch anders rauskommt.

Geben öffentlich-rechtliche und private Medienhäuser Umfragen in Auftrag, so hat die Öffentlichkeit den gleichen (richtigen oder falschen) Informationsstand wie diejenigen Kreise, die sich eigene Umfragen leisten können. Deshalb sollten wir Umfragen nicht abschaffen. Jedoch sollten wir sie nicht allzu ernst nehmen und sie nicht als Wahrheit betrachten. Das heisst vor allem: An die Urne gehen und nach eigener Überzeugung wählen und abstimmen, auch wenn es aussieht, als sei die Sache schon gelaufen.

Wir sollten uns von Umfragen nicht beeinflussen lassen – gerade in einer Welt, in der bisher unumstössliche Regeln plötzlich keine Gültigkeit mehr haben.

christian.dorer@azmedien.ch