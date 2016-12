In diesem Jahr sind 3,8 Milliarden Menschen in ein Flugzeug gestiegen. Die allermeisten sind sicher gelandet. Dank einem unermüdlichen Effort hat es die kommerzielle Luftfahrt fertig gebracht, die Unfallzahlen in den vergangenen 50 Jahren massiv zu drücken. Das ist einzigartig. Es ist ein makabrer Vergleich, aber 2016 starben in der internationalen Zivilluftfahrt nicht einmal doppelt so viele Menschen wie im Schweizer Strassenverkehr.

Die ganze Branche, von den Flugzeugherstellern bis zu den Airlines, hat gemeinsam an der Verbesserung der Sicherheit gearbeitet, hat sich ausgetauscht und allen noch so kleinen Fehlern akribisch nachgespürt. Denn in der Aviatik gibt es ein grosses Ziel: heil runterzukommen.