Bald zwölf Jahre ist es her, dass ich in Texas in eine High School ging. An die Zeit habe ich nur gute Erinnerungen: herzliche Menschen mit viel Gemeinsinn, einem wunderbar breiten Dialekt (dem «Southern Drawl») und einer schweren, aber hervorragenden Küche. Natürlich waren sie mit ihren Pick-up-Trucks und Cowboy-Boots auch etwas konservativ, manche gingen dreimal in der Woche in die Kirche, doch auch das machte sie irgendwie sympathisch. Wenn ich heute aber die Präsidentschaftswahlen in den USA verfolge, muss ich stutzen: Die gleichen Menschen, die mich mit so viel Gastfreundschaft empfangen hatten, wählen durchs Band Donald Trump. Einen Mann, der vieles verkörpert, was die Südstaatler an den «Yankees» (den Bewohnern der nordöstlichen Bundesstaaten) nicht mögen: Er protzt, flucht und ist ein ganz und gar unfreundlicher Mensch. Er ist auch kein richtiger Republikaner, sondern ein Populist aus dem Bilderbuch, der politisch nirgends verankert ist. Einer, der seine Partnerinnen in jungen Jahren häufiger wechselte als andere ihre Bettwäsche. Warum, liebe Südstaatler, warum wählt ihr Donald Trump? I’m not gettin’ it.