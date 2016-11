Vor acht Jahren schon lernte ich während meines Studienaufenthalts in Kopenhagen die grosse Lebensqualität Dänemarks kennen. Und auch das Wort «hyggelig». Es lässt sich am besten mit «gemütlich» übersetzen. Konkret: Kerzen, Tee, selbst gebackener Kuchen und nordisches Design. Mit Freunden auf dem Sofa gammeln – aber stilvoll.

Nun dreht sich alles gerade um das Wort «Hygge». Dankbar wird die dänische Glücks-Rumhäng-Philosophie in Zeiten wie diesen als Rettung, als Auszeit von der bösen, kalten Welt propagiert. Draussen herrscht Chaos? Wir verkriechen uns drinnen, trinken Bio-Tee und warten bis der Spuk vorüber ist. Der Winterblues lauert ja auch an jeder Ecke. Kann man machen. Man kann aber auch denken: Wir brauchen dafür kein dänisches Wort, kein skandinavisches Vorbild und auch nicht schon wieder die Erkenntnis, dass Dänemark und der ganze Norden alles von A wie Ausbildung bis Z wie Zuckergebäck besser im Griff hat als der Rest der Welt. Entscheiden, welche Analyse zutrifft, werde ich heute Abend bei einer Tasse Bio-Kräutertee, eingewickelt in Merino-Wolle.