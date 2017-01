Liebe Nachbarn in deutschen Landen, was um Himmels willen ist bloss aus euch geworden? Softies und Bedenkenträger bis zur Selbstverleugnung. Ein Volk am Gängelband der politischen Hyperkorrektheit, im Zustand der Allzeit-Defensive, permanent darauf bedacht, ja keinen ausländischen Erdenbürger auch nur im Ansatz zu hinterfragen.

Unter uns: Was sich nach der jüngsten Kölner Silvesternacht bei euch gerade abspielt, geht wirklich auf keine Kuhhaut. Da hattet ihr doch vor einem Jahr diese unglaublich-unhaltbaren Zustände mit den Abenteuer-Flüchtlingen aus Nordafrika. Wir Schweizer waren echt schockiert, dass ihr euch von Gästen im eigenen Haus derart auf der Nase herumtanzen lässt. Zufrieden haben wir zur Kenntnis genommen, dass sich dies nicht wiederholen sollte.

Ihr habt toll vorgesorgt, polizeiliche Wehrhaftigkeit bewiesen. Offenbar mit Erfolg. Doch jetzt wieder diese SelbstkasteEinige deutsche Politiker schreien auf, die böse, böse Polizei habe «Menschen allein aufgrund ihres Aussehens» kontrolliert (also keine grauhaarigen Männer am Rollator). Und bei der internen Kommunikatioiung: n sei der kurz und bündige Begriff «Nafris» verwendet worden. Nein aber auch, so etwas Verwerfliches!