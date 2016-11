Wer sich nach einer Verschnaufpause in Sachen Migration, Gewalt, Krieg, Terrorismus, Verzweiflung – oder der neuen US-Präsidentschaft – sehnt, darf sich gerne einmal beim wissenschaftlichen und unternehmerischen Nachwuchs umsehen: Dieser steht

für Pluralität, Lösungsorientierung, Ehrgeiz, Arbeitseinsatz, Zielstrebigkeit und Zuversicht. An den verschiedenen Foren, die es gibt – ob «Venture Kick» in der Schweiz oder «Falling Walls» in Berlin – präsentieren Jugendliche, die sich der Forschung und Innovation verschrieben haben, Projekte und Ideen, mit denen sie die Welt verändern wollen. Ihre Ziele stecken sie hoch; unter dem Maximum geht gar nichts.

«You have three minutes to change the world», lautet die ernst gemeinte Anweisung für die Kurzpräsentationen: nicht nur metaphorisch, sondern ganz praktisch. Die Präsentationen dürfen – der Countdown zählt sichtbar mit – genau zwei Minuten und 30 Sekunden dauern, ehe – für genau 30 Sekunden – Fragen erlaubt sind. Zum Ende der Präsentation klingelt abwechslungsweise ein Wecker oder eine Veloklingel, es kräht ein Hahn oder ein Mann räuspert sich – digital natürlich.

Kernkompetenz des Nachwuchses

Was daran besonders gefällt: Diese Veranstaltungen gehören zu den wenigen, in denen

sich die Gesellschaft in ihrer ganzen Pluralität präsentiert: Es sprechen Jugendliche aus allen Teilen der Welt und – ein wahrlich seltener Anblick bei öffentlichen Top-Veranstaltungen – Frauen und Männer halten sich die Waage.

Was daran amüsiert und überzeugt: Der «Elevator pitch» scheint eine Kernkompetenz der nachkommenden Generation zu sein. Sie perfektioniert die Fähigkeit, die eigene Idee

und das darauf beruhende Projekt während beispielsweise einer kurzen Liftfahrt nicht nur zu erklären, sondern am besten auch gleich zu «verkaufen». Dass dies geübt sein will, beweisen die professionell aufbereiteten Präsentationen und wohl einstudierten Sätze. Wer

das Wichtigste nicht in drei Minuten «rüberbringen» kann, hat verloren.

Ob es um günstigere und breiter zugängliche medizinische Versorgung bei sehr spezifischen Organversagen – etwa durch Prothesen, die aus dem 3-D-Drucker kommen, bessere Strassenbeleuchtung – durch die gezielte Züchtung einer bestimmten Kombination von Pflanzen und einer Art Glühwurm, oder die Prävention gegen eine Infektionen – durch die Nutzung von einfacher Limettenessenz geht: die jungen Forscherinnen und Forschern sprühen vor Energie; die Ideen scheinen ihnen nicht auszugehen.

Kontrastprogramm ist diese Umgebung nicht nur in Sachen Zuversicht und Lösungsorientierung, sondern auch im Ansatz, der verfolgt wird. Die Kürze und Diversität der Präsentationen stehen nämlich in ausnehmendem Kontrast zu steigenden Komplexität der Probleme, vor denen wir als Gesellschaften in den verschiedenen Kontinenten stehen. Ganz im Gegensatz zur «ganzheitlichen» Sichtweise, die jahrelang gepredigt wurde, wird hier nach dem konkreten Problem und der konkreten Lösung gesucht.

Über Tellerrand hinausschauen

Diese Jugendlichen suchen sich ein spezifisches Problem aus, studieren es genau und suchen die Lösung dafür. Die technologische Entwicklung und der Austausch mit ihren Peers über den ganzen Globus kommt dieser Generation ebenso zupass wie die spürbare Bereitschaft, über die Grenzen der eigenen Disziplin zu blicken, die eigene Kultur zu verlassen und sich von ersten Ideen und Ansätzen auch wieder zu lösen. Möglicherweise liegt genau darin die Chance zahlreicher Veränderungen: Statt gross angelegter staatlicher Programme werden uns addierte und kumulierte Anstrengung fantasievoller und pragmatischer Jungunternehmerinnen und -unternehmer voranbringen.

Eines aber wird in dieser Umgebung besonders deutlich: Ohne internationalen Austausch geht in der Forschung nichts – nur schon deshalb, weil es für die Forschenden schlicht uninteressant ist, nur unter seinesgleichen zu bleiben. Auch das darf sich die Schweiz merken: Als Nation, die auf nichts mehr angewiesen ist als «Brain», wäre eine Abkopplung von der internationalen Forschungscommunity fatal. Und um noch einen Seitenblick auf die Breaking News aus den USA zu werfen: Ein wie auch immer gearteter (Forschungs-)Nationalismus würde die Welt, und jedes Land, das auf ihn setzt, zurückwerfen.

Zur Autorin: Die promovierte Philosophin berät Unternehmen in gesellschaftspolitischen Fragen. Sie ist Lehrbeauftragte an der Universität St. Gallen und und moderierte bis Ende 2014 die «Sternstunde Philosophie» am Schweizer Fernsehen SRF.