Das BAG hat einen öffentlichen Auftrag, die Zahl dieser unnötigen Todesfälle zu reduzieren. Es ist verständlich, wenn der Tabakpräventionsfonds keine Präventionsgelder an eine Klinik überweisen will, deren Verwaltungsratspräsident mit seiner Firma für die Tabakindustrie arbeitet und Konzernen wie Philip Morris hilft, das Geschäft mit der Nikotinsucht noch viele Jahre weiterzuführen. Auch die rechtlichen Vorgaben sind mehr als klar: In der Fonds-Verordnung steht, dass Tabakfirmen und «von ihnen finanziell unterstützten Personen keine Leistungen gewährt» werden.

Barmelweid-Präsident Daniel Heller ist sich bis heute keines Interessenkonfliktes bewusst. Er sieht sich als Opfer einer Medienkampagne. Das Credo lautet: Affäre aussitzen und weitermachen. Während andere Lobbying-Firmen keine Mandate aus der Tabakbranche mehr annehmen, hält seine Agentur Farner am Geschäft mit den Zigarettenmultis fest. Heller schadet damit nicht nur dem eigenen Ruf, sondern auch der Reputation einer schweizweit anerkannten Klinik, dem Ansehen seiner Ärzte und seines Pflegepersonals.