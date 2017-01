Erleichterte Einbürgerungen für solche Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation, die noch nicht 25 Jahre alt sind, sollen in der ganzen Schweiz gleichermassen möglich sein. Selbstverständlich nur, wenn sie die im Gesetz klar geregelten Voraussetzungen erfüllen und wenn sie gut integriert sind. Bei einer mangelhaften Integration kann die Behörde die Einbürgerung ablehnen. Die Kantone, die heute solche Gesuche im ordentlichen Verfahren allein entscheiden, können sich auch in Zukunft zu jedem Fall äussern. Das ist auch gut so und richtig. Denn sie und die Gemeinden sind es, die über Informationen verfügen, die allenfalls für die Frage, ob erleichtert eingebürgert werden kann, relevant sind.

Die erleichterte Einbürgerung der dritten Generation ist ein Zeichen an die Jungen, dass sie, die ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und in ihrem Empfinden Schweizer sind, dies auch rechtlich sein dürfen. Ein Zeichen, dass wir an die Jungen in unserem Land glauben.

KONTRA von SVP-Nationalrat Walter Wobmann: «Die Schweiz bürgert bereits grosszügig ein»

«Es besteht kein Handlungsbedarf. Der Schweizer Pass war noch nie so einfach zu haben wie heute.»