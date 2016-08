Der einstige Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung», Hugo Bütler, galt nicht als Freund überstürzter Entscheidungen. Bütler, der bis 2007 die Geschicke des Zürcher Zeitungsverlags geprägt hatte, war skeptisch gegenüber modischen Trends. Die journalistische Form des Interviews behagte ihm weniger. Selten liess er eine Ausnahme zu, etwa wenn es sich um einen Swissair-Präsidenten handelte. Es glich einer Revolution, als die NZZ unter seiner Ägide begann, farbige Bilder abzudrucken. Auch Absolventen von Journalistenschulen waren bei ihm gar nicht hoch im Kurs.

Wie sich die Zeiten doch ändern: Die NZZ gab vergangene Woche bekannt, dass sie auf Anfang 2017 zehn Volontariatsstellen besetzen möchte und sucht dafür per Inserat Hochschulabsolventen. Auch sonst scheint die als «Alten Tante von der Falkenstrasse» von einem ganz neuen Geist beseelt zu sein: Die Zahl der journalistischen Eigenleistungen nimmt markant zu. Und, was besonders erstaunt, im «Fall Salez» — einem klassischen Boulevardthema — war es die NZZ, die wohl am ausführlichsten berichtete. Wir verneigen uns und freuen uns auf die neu erwachte Konkurrenz.