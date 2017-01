Schnee ist etwas für Nostalgiker. Derzeit werden diese durch die weisse Pracht in Massen hinter dem Ofen hervorgelockt. Fallen versehentlich sogar im Mittelland einige Flocken, dann geben sie reihenweise Anekdoten von früher zum Besten. Aus einer Zeit, als Schnee im Flachland keine Seltenheit war, die Kinder wussten, was ein Davoser Schlitten ist und wir Schweizer uns im Nationenklassement der Skifahrer per se vor Österreich klassierten.

Aber heute? Wer freut sich in der Nordwestschweiz denn noch über Schnee? Etwa die Autofahrer, die seit geraumer Zeit mit dem Gedanken spielen, aus praktischen Gründen auf Winterpneus zu verzichten? Etwa die Hausbesitzer, deren Palmen im Vorgarten unter der Schneelast zugrunde gehen? Oder etwa die Jugendlichen, deren Smartphone-Akkus in der Kälte schlappmachen und die damit jeglichen sozialen Kontakts beraubt werden?

Für alle Leidensgenossen heisst es: Durchhalten! Jetzt kommt Donald Trump und alles wird besser. Die Klima-Politik des US-Präsidenten wird in Bälde auch die letzten Flocken aus dem Winter wegzaubern.