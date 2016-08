Der König ist also erneut ein Berner. Nach Kilian Wenger 2010 und Matthias Sempach 2013 ist Matthias Glarner der dritte König in Folge aus dem Kanton mit dem Bären im Wappen. Das

ist: bärenstark! Überhaupt haben die Berner Schwinger mit den meisten Kranzgewinnen an diesem Wochenende erneut eindrücklich bewiesen, dass sie der stärkste der fünf Teilverbände sind.

Trotzdem ist der erst 21-Jährige ein Gewinn für den Schwingsport.Spektakulär und angriffig. Es ist ein Genuss, ihm im Sägemehl zuzuschauen.

Matthias Glarner ist bereits 30 Jahre alt. Er besiegte mit seinem Triumph den Fluch, dass es keinen König geben kann, der bereits 30 Jahre alt ist oder älter. Zuvor war das 1940 der Fall. Um-so grösser ist der Respekt vor Glarners Leistung. Er ist ein würdiger König.