Was ist bitteschön ein Inländer? Im wichtigsten politischen Dossier, das derzeit auf Bundesebene verhandelt wird, ist das eine der zentralen Fragen. Da offenbar auch die EU partout nicht verstehen will, dass damit nicht nur Schweizer gemeint sind, soll es an dieser Stelle verdeutlicht werden. Auch Ausländer, die seit Jahren hier wohnen oder eine Arbeitsbewilligung haben, zählen ausdrücklich zu den Inländern.

Dass die Definition auch unter Politikern Verwirrung stiften kann, die das Zuwanderungs-Dossier seit Jahr und Tag verfolgen, bewies diese Woche Peter Föhn (SVP/SZ), Präsident der staatspolitischen Kommission des Ständerats. Er wollte seinem Unmut über den von der Mehrheit seiner Kommission beschlossenen Inländervorrang mehr Gewicht verleihen, indem er ein konkretes Beispiel anführte. Wenn sein Sohn demnächst als CEO seine Möbelfirma übernehmen und in die Zukunft führen soll, dann müsse er aufgrund des Inländervorrangs den Sohn zwingend zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Nun, entweder hat Föhn nicht begriffen, dass Inländer von den Massnahmen eben gerade nicht betroffen sind. Oder aber er hat uns alle an der Nase herumgeführt und verschwiegen, dass sein Sohn EU-Ausländer ist.