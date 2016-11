Trotz Merkels Kandidatur ist es aber noch keineswegs sicher, dass CDU und CSU 2017 an der Macht bleiben. Die politische Landschaft ist auch in Deutschland im Umbruch: Der CDU bröckelt die Basis weg, von rechts greift die «Alternative für Deutschland» an. Noch sind die deutschen Rechtspopulisten nicht so stark wie etwa der Front National in Frankreich. Doch die Lehre aus Brexit und Trump heisst: Nichts ist unmöglich.

