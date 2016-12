Diese Woche haben wir im OT das zu Ende gehende Jahr in unserer Region nochmals Revue passieren lassen: die Probleme in verschiedenen Schulen und die Auseinandersetzungen rund um den anrollenden Lehrplan 21. Die Tiertragödie mit 16 toten Rindern in Boningen.

Die Kontroversen rund um Olten SüdWest und das Projekt Sälipark 2000 in Olten. Die Bauarbeiten am Eppenberg-Tunnel. Die Rücktrittswelle von Gemeindepräsidenten im Niederamt. Den verheerenden Brand auf dem Areal der Schreinerei Rütti AG in Balsthal.

Den 750. Geburtstag der Gemeinde Wolfwil. Das 109. Nordwestschweizerische Schwingfest in Fulenbach. Die Teilnahme des jungen Sportschützen Jan Lochbihler aus Holderbank an den Olympischen Spielen in Rio. Und so weiter …

Regionale Betroffenheit im globalen Dorf

Natürlich sorgte im 2016 nicht nur die Region für fette Schlagzeilen. Und es zeigt sich immer mehr: Von Interesse ist nicht nur, was geografisch regional passiert, sondern immer mehr auch alles, was weltumspannend im globalen Dorf betroffen macht. Deshalb nachfolgend einige Bemerkungen zu ein paar ausgewählten Stichworten:

Schweiz: Die Auseinandersetzung um die Zuwanderung gipfelte hierzulande im nationalen Parlament in einer heftigen Debatte, in der sich Volksvertreter zusammengesetzte Wörter an den Kopf warfen: Verfassungsbruch! Volksverrat! Fünferundweggliland! Die NZZ schrieb im Zusammenhang mit der Zuwanderungsdebatte von «Geräuschen einer gesunden Demokratie auf Orientierungssuche».

Sorgenbarometer: Die Hauptsorgen der Schweizer Bevölkerung sind weiterhin Arbeitslosigkeit, Ausländerfragen sowie die Altersvorsorge. Dies zeigt das Sorgenbarometer der Credit Suisse.

EU: Auf ein Krisenjahr wegen des starken Flüchtlingszustroms folgte für die Europäische Union im letzten Sommer der Schock infolge des britischen Volksentscheids für den EU-Austritt. Flüchtlinge und Brexit sind die grossen Herausforderungen für die EU.

Syrien: Die russische Militärintervention hat im Syrien-Krieg das Blatt zugunsten von Präsident Baschar Hafiz al-Assad gewendet. Ende Jahr ist für die Regierungstruppen in der frühere Rebellenhochburg Aleppo ein Sieg in greifbarer Nähe gerückt.

Trump: Der Wahlerfolge von Donald Trump überraschte nicht nur die Kritiker, sondern sogar die eigene Partei. Die Unberechenbarkeit des neu gewählten US-Präsidenten verunsichert die ganze Welt.

Türkei: Staatsstreiche haben in der Türkei Tradition, doch der Putsch im Juli kam überraschend. Er scheiterte an der Zerstrittenheit der Armee – und festigt auf Weiteres die Macht von Präsident Erdogan, der sich zunehmend als Diktator gebärdet.

Terrorismus: Brüssel, Nizza, Berlin – der islamistische Terror erschütterte im zu Ende gehenden Jahr mehrere westliche Städte. Gleichzeitig haben die Extremisten des Islamischen Staats weite Teile ihres Herrschaftsgebiets verloren.

Die rudimentäre Aufzählung zeigt: Im globalen Dorf gibt es viele Konfliktfelder, und die Aufgaben in Politik, Wirtschaft, Bildung und Forschung werden immer komplexer. Die aktuelle Situation ruft nach Menschen, die mit offenen Sinnen, ständiger Lernbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinsinn und Ehrlichkeit taugliche Lösungen erarbeiten.

Wer sich Kompetenzen bloss anmasst statt aneignet, kann seinen Auftrag nicht erfüllen, und wer als öffentlicher Mandatsträger die Eigeninteressen zum Angelpunkt seines Handelns macht, schürt damit auch den persönlichen Egoismus der Bürgerinnen und Bürger.

Ein solches Verhalten auf Gegenseitigkeit zu praktizieren oder zuzulassen, bedeutet das pure Gegenteil von Mitmenschlichkeit und Solidarität. Noch schlimmer sind jene, die getrieben durch Geldgier oder durch religiösen Fanatismus hemmungslos handeln und vor unmoralischen und menschenverachtenden Taten nicht zurückschrecken.

Zum Mittelstand als Rückgrat der Gesellschaft Sorge tragen

Zurück zum auslaufenden 2016: Es war zweifelsohne ein ereignisreiches Jahr – regional, national und international. Und es ist davon auszugehen, dass das kommende Jahr nicht anders sein wird. Im Kanton Solothurn steht mit den Gesamterneuerungswahlen gar ein besonders intensives politisches Jahr bevor.

Zudem werden neben unvorhersehbaren Ereignissen ganz bestimmt die folgenden drei «A» auch im 2017 die Politik und die Menschen beschäftigen: Arbeitslosigkeit, Altersvorsorge, Ausländerfragen. Ebenfalls die Vorgänge in der EU und unser Verhältnis zu diesem Staatenbündnis bleiben ein Thema.

Und zu hoffen ist, dass Krieg, Extremismus und Terrorismus für möglichst wenig schlimme Schlagzeilen sorgen werden und die Welt vor blutigen Ereignissen verschont bleibt.

Auch wenn die ganze Welt und im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung insbesondere die Arbeitswelt in einem radikalen Wandel stehen, darf die Schweiz optimistisch in die Zukunft blicken. Sie muss zwar verstärkt darauf achten, dass der Mittelstand als Rückgrat unserer Gesellschaft nicht weiter erodiert und sich das soziale Gefälle nicht zu einem gesellschaftlichen Problem entwickelt.

Doch mit ihren stabilen demokratischen Strukturen, ihrem politisch breit abgestützten Regierungssystem sowie ihren ausgezeichneten Bildungsstrukturen und Forschungsstätten besitzt die Schweiz gute Karten, um im harten Wettbewerb bestehen zu können. Und unsere Demokratie darf, ja muss Geräusche entwickeln, wie es unter anderem bei der Zuwanderungsdebatte in Bern der Fall war, denn Demokratie lebt von Widerspruch.

Grenzen sind dort zu ziehen, wo Polarisierung und Egoismus Solidarität, Stabilität und Identität gefährden. Die Schweiz soll eine auf Solidarität gründende Willensnation mit einer sozialen Marktwirtschaft bleiben. Das zeichnet unser Land aus. Darauf und auf das neue Jahr lohnt es sich heute anzustossen: Prosit Neujahr!

