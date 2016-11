An der Bar warten meine Freundin Lea und ihre Kollegin Patrizia auf mich, mit denen ich seit zwei Wochen durch den Westen der USA trampe. Ihnen habe ich es zu verdanken, dass ich mir die nächsten zwei Stunden in Las Vegas entblösste, durchtrainierte Männerkörper anschauen muss: Sie haben ohne mein Wissen Tickets gekauft für eine Chippendales-Vorstellung, die weltbekannte Männer-Stripshow.



Ich fühle mich unwohl, verkrieche mich so tief wie möglich in meinen Sessel und nippe an einem Bierchen, während um mich herum rund 300 kreischende Frauen den männlichen Strippern zujubeln. Als Lea und Patrizia zu mir rüberblicken, lachen sie sich schlapp und rufen mir schadenfreudig zu: „Ja, Tom, jeder Mann muss mindestens einmal im Leben an einer Stripshow für Frauen gewesen sein.“



„Fair enough“, denke ich mir. Denn es sind fast die gleichen Worte, die ich zwei Abende zuvor verwendet habe, um die beiden Mädels davon zu überzeugen, mit mir einen Gentlemen's Club – so werden in Las Vegas Stripclubs für Männer genannt – zu besuchen.



Lea und Patrizia lassen sich ohne Zögern darauf ein. Neugierig betreten sie den Club, in dem sie die einzigen Frauen sind, die mehr tragen als Unterwäsche. Wir stellen uns in eine ruhige Ecke und beobachten das Geschehen: Auf einer runden Bühne in der Mitte des Saales räkelt sich eine bis auf den Slip entlösste Schwarzhaarige an einer Stange, darum herum sitzen junge Männer mit einem Drink in der Hand in ihren Sesseln. Viele von ihnen haben Frauen auf ihrem Schoss, die sich verführerisch an ihnen reiben.