Markstimmung: Schweiz, Wall Street im leichten Sinkflug, Zinserhöhung im Dezember 2016 sehr wahrscheinlich – Heute Morgen, DJI Futures im Steigflug (+12 Punkte) -- Gold wieder unter der Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘213)! Öl, schwingt sich nach oben (46.42 USD) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren)-- CS wieder über 14 Franken (14.13), Trump Rally– SwissRe steigt über 90 Franken (92.75 Franken), halten – VAT mit Topzahlen – Richemont, Erholung an der Börse