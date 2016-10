Der Unfall ereignete sich etwa um 18.40 Uhr in der Bullingerstrasse, als der Linienbus stadtauswärts zurück ins VBZ-Depot Hardau fuhr. Beim Linksabbiegen in die Garage kam es zur der Kollision mit der Frau, die mit einem Velo unterwegs war, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilte.

Der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei und das Forensische Institut Zürich klären den Unfallhergang ab. Zurzeit ist noch nicht bekannt, aus welcher Richtung die Frau kam und ob sie das Velo gestossen hat oder ob sie gefahren ist.