Doch damit nicht genung: Nach der Kollision wollte der Beifahrer des BMW das Fahrzeug verlassen, wobei dieser das Auto unbeabsichtigt in Gang setzte. Der BMW geriet von der Strasse, durchbrach eine Holzpalisade und kam in einem Garten zum Stillstand. An den beiden Fahrzeugen beläuft sich der Sachschaden auf insgesamt zirka 10 000 Franken. An der Gartenanlage entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Franken.