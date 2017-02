Die 50 Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln konnten verhindern, dass sich die Flammen des brennenden Wohnwagens rasch ausbreiteten. Fünf umliegende Wohnwagen erlitten aber einen Brand- oder Hitzeschaden, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

Etwa 20 Personen wurden in Sicherheit gebracht. Am späteren Nachmittag konnten sie wieder auf den Campingplatz zurückkehren. Ein 45-jähriger Mann, der sich in unmittelbarer Nähe des Brandes befunden hatte, musste wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei Schwyz hat Ermittlungen dazu aufgenommen.