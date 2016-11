Am Flughafen Zürich ist am Montag eine 21-jährige Frau bei der Einreise verhaftet worden: Kantonspolizisten sind bei der Durchsuchung ihres Reisegepäcks auf rund drei Kilogramm Kokain gestossen. Die Drogen waren in Batterieladegeräten und Fotokameras versteckt.

Die Frau aus Venezuela reiste aus Rio de Janeiro in die Schweiz, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Sie wurde nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft zugeführt.