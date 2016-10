Kurz nach 18 Uhr kam es beim Bahnhof Meilen zur Kollision zwischen zwei Autos. Das zweite Auto prallte in Folge gegen ein am Fahrbahnrand parkiertes Gefährt, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Die 38-jährige Lenkerin und der 36-jährige Lenker blieben unverletzt. Hingegen wurden die drei Mitfahrerinnen im zweiten Auto verletzt. Die Gründe für die Kollision sind noch unbekannt.