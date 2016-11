Das SHL-Team des HSC Suhr Aarau kehrt erstmals in der seit dem 23. Oktober 2016 anhaltenden Rückrunde der Saison 2016/17 in seine Heimspielstätte, die Schachenhalle Aarau, zurück. Dort erwartet es am Sonntag, 27. November 2016 um 17.00 Uhr den HC Kriens-Luzern zum dreizehnten NLA-Runde.

Zwar bestritt das Team in der Rückrunde bereits ein Heimspiel gegen die Kadetten, weil dieses aber im Exil in Lenzburg stattfand, werden es am Sonntag genau 42 Tage seit dem letzten Heimauftritt in der geliebten Schachenhalle Aarau her sein.

Die Rückkehr, sie kommt dabei nach zuletzt drei Niederlagen in Folge (darunter die bisher höchste Pleite der Saison vom vergangenen Samstag in Basel) gerade richtig. Zumal der Gegner aus der Innerschweiz sich als Topteam an der Tabellenspitze etabliert hat und die Aufgabe damit, sowie mit dem Ausfall des Abwehrleaders Ronnie Vilstrup, äusserst schwierig wird.

Die drei letzten Schachenhallen-Auftritte, sie haben aber gezeigt, was gemeinsam möglich ist - in beeindruckender Art und Weise und Gänsehaut-Atmosphäre: Siege gegen GC Amicitia Zürich (33:30) und Vize-Meister Wacker Thun (23:22) sowie die leider nicht belohnte Aufholjagd gegen Pfadi Winterthur (21:22) sind in bester Erinnerung und die Sehnsucht nach Wiederholung dieser Sternstunden ist beim Team und den Fans entsprechend riesig.

HSC-Rückhalt Mihailo Radovanovic spricht dabei im Interview vor dem Spiel... von "unglaublichen Energien" die die Schachenhallen-Atmosphäre freisetzt. Er trifft dabei am Sonntag auf seinen Bruder und HCK-Linkshänder Aleksandar Radovanovic und will gemeinsam mit seinem Team noch enger zusammenstehen, um den Ausfall von Ronnie Vilstrup zu kompensieren und die Niederlage gegen den RTV Basel vergessen zu machen.

Der HSC Suhr Aarau erwartet am Sonntag viele Zuschauer und freut sich entsprechend auf die langersehnte Ambiance des begeisterndsten Handball-Hexenkessels der Schweiz.