Am Samstag ab 13:00 werden in Spreitenbach Weltmeister gekürt! In der Seefeldturnhalle findet zum ersten Mal die «Minifeld-WM» statt - organisiert vom STV Spreitenbach. Erfreulich ist, dass sich auch externe Torhüter und Teams angemeldet haben. «Minifeld-Unihockey» ist eine im Training als Intervall-Spielform angewandte Form, bei der sich 2 gegen 2 Spieler auf einem Drittel des Kleinfelds gegenüberstehen. Das Spiel ist sehr intensiv, weshalb ein Spiel jeweils nur 2x 90 Sek. dauern wird, mit 1 Min. Pause dazwischen. In den Finalspielen werden diese dann auf 2x 2 Min. mit 2 Min. Pause verlängert. Bei einer allfälligen Verlängerung entscheidet das Golden Goal. Speziell ist auch, dass nach Toren kein Bully erfolgt sondern sogleich weitergespielt wird.

16 Teams streiten sich um 2 Weltmeistertitel

Gespielt wird am Samstag in 2 Kategorien: Herren und Damen. Bei den Herren sind erfreulicherweise 11 Teams dabei. Dabei werden in 2 Gruppen à 5 resp. 6 Teams die acht Viertelfinal-Teilnehmer ausgespielt. Dabei Favoriten auszumachen ist praktisch unmöglich. Fast alle Teams können den Titel holen. Bei den Damen sind leider nur 5 Teams gemeldet - umso spannender wird es sein, welches dieser 5 sich den Weltmeistertitel holen wird. Die Tore werden von 7 verschiedenen Torhütern gehütet, die sich abwechseln werden. Der Final der Damen wird um 15:56 gespielt werden, jener der Herren gleich im Anschluss um 16:04. Dann werden wir die ersten Minifeld-Weltmeister kennen. Die Vorfreude auf das Turnier ist riesig!