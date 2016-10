Die Weinfreunde Baden widmen sich seit 30 Jahren dem Thema Wein in all seinen Facetten in Form verschiedener Events wie Wine & Dine, Degustationen, Reisen.

Mit einem speziellen Wine & Dine im Grand Casino Baden feiern die Weinfreunde am 4. November 2016 ihren 30. Geburtstag. Für die gute Einstimmung beim Apéro sorgt das Easy Swingin’ Jazz Duo (Beat Baumli Gitarre, Christian Münchinger Sax).

Das Wine & Dine besteht aus einem 5-Gang Menü mit Weinbegleitung. Sommelière und Weinkolumnistin Shirley Amberg wird Interessantes zu den ausgeschenkten Weinen erzählen. Der aus Baden stammende Bühnen-Poet Simon Libsig würzt den Abend mit kleinen Geschichten.

Der Anlass steht für alle offen, die gerne Essen und Wein mit Kultur verbinden. Details zum Anlass auf www.weinfreunde-baden.ch.