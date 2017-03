Bereits zum 9. mal findet am Samstag, 11.03.2017 die Velobörse in Boswil statt. Haben Sie ein gebrauchtes Velo im Keller welches nicht mehr gebraucht wird, oder suchen Sie eines, dann sind Sie bei uns richtig. Viele schöne Velos warten auf neue Besitzer. Im Angebot haben wir Mountain Bikes, Bahnhofsvelos, aber auch eine grosse Auswahl an Kindervelos. Die Börse wird auf dem Areal der Landi Freiamt in der Industrie Boswil durchgeführt. Start des Verkaufs und der Veloannahme ist um 09.00 Uhr. Der Verkauf ist bis 15.00 Uhr geöffnet. Eine kleine Festwirtschaft mit Grillstand lädt zum Verweilen ein, ab 11.00 Uhr servieren wir Ihnen gerne unsere traditionelle Suppe mit Spatz, welche wir auf dem Benzinvergaser zubereiten. Für Fragen wenden Sie sich bitte an 078 740 46 97. Die Chlausgesellschaft Boswil/Kallern freut sich auf viele Besucher.