Das vom Gemeinnützigen Frauenverein organisierte Buure-Zmorge war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Im herbstlich dekorierten Saalbau fanden sich bereits um 9.30 Uhr überaus zahlreiche Besucher ein. Das reichhaltige Frühstücksbuffet bot wirklich für jeden Geschmack das Richtige. Besonders die feinen Rösti mit Spiegeleiern und gebratenem Speck waren sehr beliebt. Wie schon im letzten Jahr fand das Buure-Zmorge im grossen Saal statt.. Die Resonanz war durchgehend positiv, es herrschte eine gemütliche Stimmung und alle waren in bester Sonntagslaune. Dazu gehörte dann je nachdem noch ein kleiner Apéro zum Abschluss. Die kleinen Gäste beschäftigten sich nach dem Essen miteinander in der für sie bereitgestellten Kinderecke.

Die Organisatorinnen danken an dieser Stelle allen Spenderinnen von Backwaren und andern feinen Sachen sowie den weiteren grosszügigen Sponsoren dieses Anlasses. Dank diesem tollen Engagement wird der Reingewinn für den Hospiz Aargau sicher sehr gut ausfallen.

Der gute Erfolg spornt an. Deshalb steht dieser Anlass im nächsten Jahr zur gleichen Zeit wiederum auf dem Programm.