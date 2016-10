Anfangs Oktober verbrachte die erste Damenmannschaft des Basketballvereins Boniswil-Seengen ein Trainingswochenende in Tenero, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Letzte Saison verpassten die Damen rund um das Trainerduo Enes Ribo und Sannarah Mang äusserst knapp den Einzug in die Aufstiegsspiele. Somit war die Mannschaft hoch motiviert an Taktik, Ballhandling, Spielzügen etc. zu arbeiten – um in der kommenden Saison die Aufstiegsspiele zu erreichen.

Das Wochenende startete mit einem gemütlichen Barbecue am Lago Maggiore, wo viel geplaudert, gelacht und über Basketball philosophiert wurde. Bereits in den frühen Morgenstunden war am Samstag ein intensives Training angesagt, welches sich über den ganzen Tag hinweg zog. Beim gemeinsamen Pizza Essen auf der Piazza in Locarno und dem anschliessenden Tanzen, amüsierten wir uns prächtig. Am Sonntag wurde weiter an den verschiedenen Aufstellungen gefeilt und mögliche Spielzüge trainiert. Mit müden Beinen, jedoch hoch motiviert für die kommende Saison, machten wir uns wieder auf den Weg in Richtung Seetal. Das Trainingswochende hat uns als Team auf und neben dem Platz stärker zusammengeschweisst und war eine perfekte Saisonvorbereitung.

Der Auftakt in die neue Saison 2016/2017 beginnt am Dienstag, 18. Oktober 2016 um 20.30h in der Turnhalle Boniswil mit dem Spiel gegen die zweite Damenmannschaft des eigenen Vereins. Wir freuen uns auf viele Zuschauer und laden Sie dazu herzlich ein. Nebst zwei Damenmannschaften in der 3. Liga, kämpft die frisch aufgestiegene Herrenmannschaft in der 3. Liga um Punkte. Neue Spielerinnen und Spieler jeden Alters sind jederzeit herzlich für ein Schnuppertraining willkommen und können sich gerne auf der Homepage (www.boniswilbasket.ch) informieren oder per E-Mail (boniswil@probasket.ch) Kontakt aufnehmen.