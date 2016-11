Am kommenden Sonntag findet in Oberbüren die fünfte Meisterschaftsrunde vom Fanionteam statt. Auf die Wynentaler wartet ein happiges Programm. Um 15.25 Uhr wird die Vorrunde gegen das 3. Platzierte Ramba Zamba Merenschwand abgeschlossen. Rund zwei Stunden später wartet der Leader Blau-Gelb Cazis auf Unterkulm.

Nebst dem happigen Programm kann das Trainer-Gespann Geiser / Fischer nicht auf das komplette Kader zählen.

Pascal Wolfisberg ist an diesem Wochenende mit seinem Stammverein unterwegs.

Rookie, Michael Zumsteg absolviert zurzeit seinen Dienst für das Vaterland. Hinzu verletzten sich Timo Galliker und Manuel Wyss im letzten Training. Der Erstgenannte sollte für die Meisterschaftsrunde wieder fit werden.

Noch unklar ist der Verletzungsstatus von der Nummer 10. Der Nasenbruch wird ihn wohl zu einer längeren Verletzungspause zwingen.

Aufgedrängt für einen Startplatz hat sich dafür Pascal Moser. Im Cupspiel erhielt er in der zweiten Spielhälfte viel Einsatzzeit und absolvierte eine starke Partie.

Vorschau auf das Spiel gegen Ramba Zamba Merenschwand

Ein Blick ins Archiv zeigt, dass die Tigersharks gegen diesen Gegner in den letzten acht Jahren nicht mehr als Verlierer vom Platz gingen. Ein sicherer Punktelieferant wird Merenschwand auf keinen Fall. Denn der Kantonsrivale steigert sich von Saison zur Saison zur Playoff-Mannschaft. Ein Blick auf die aktuelle Tabelle widerspiegelt diese Tendenz. Nach acht Spielen liegt Merenschwand auf dem dritten Platz. Wenn die die Tigersharks Punkte holen möchten, wird es enorm wichtig werden, nicht von Beginn weg einem Rückstand nachzurennen müssen. Im letzten Spiel der Saison 15/16 konnten die Unterkulmer einen 1-3 Pausenrückstand erst in den letzten Sekunden in einen 4-3 Sieg ummünzen.

Vorschau auf das Spiel gegen UHC Blau-Gelb Cazis

Gegen die Bündner starten die Wynentaler in die Rückrunde. Im Hinspiel mussten sich die Aargauer knapp mit 7-5 geschlagen geben. Können die Cazner aus dem vollen Kader schöpfen wird es schwierig gegen diesen noch ungeschlagenen Gegner Punkte zu holen. Die Tigersharks müssen an die Leistung vom Hinspiel anknüpfen, um eine Chance auf Punkte zu haben. Jedoch müssen die Kulmer die kleinen individuellen Fehler in der Schlussphase abstellen um eine reelle Möglichkeit auf Punkte zu haben.

Wie der Titel sagt, stellt sich für die Tigersharks vor dieser wichtigen Runde die Frage wo sich die Reise der Tigersharks hinführen wird? Bisher blieben die Unterkulmer auf dem Ostschweizer Boden in dieser Saison Sieglos. Setzt sich diese Serie fort, werden sich die Wynentaler im Playout-Kampf wieder finden.

Holen die Tigersharks jedoch ihre ersten Punkte auf dem St. Galler Boden verabschieden die Kulmer Schritt für Schritt von diesen unbeliebten Positionen und festigen ihre Position im Mittelfeld.