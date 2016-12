Dies waren die Eigenschaften am diesjährigen UBS Kids Cup Team in Nussbaumen. Die Kinder und Jugendlichen maßen sich in ganz besonderen und auch spannenden Disziplinen, immer angelehnt an die Leichtathletik.

Die Beteiligung mit 95 Mannschaften (angemeldet waren 97 Teams) aus 26 Vereinen der Nordwestschweiz war sehr erfreulich. Denn zum UBS Kids Cup Team in Nussbaumen erschienen gut 605 Jugendliche die mit Eifer und Elan eine spannende Wettkampfstimmung schufen.

In diversen an die Leichtathletik angelehnten Disziplinen kämpften am Morgen die 12-15 Jährigen um einen Spitzenplatz. Die 3 erstklassierten Teams jeder Kategorie dieser Lokalen Ausscheidung sind berechtigt zur Teilnahme am Regionalfinal vom 19. März 2017 in der Go Easy Arena in Untersiggenthal gegen die Gewinner aus den übrigen 3 Ausscheidungen aus dieser Region 3. Am Regionalfinal wiederum qualifizieren sich je die beiden erstklassierten Teams pro Kategorie für den Schweizer Final vom Samstag 25. März 2017 wiederum in der Go Easy Arena in Untersiggenthal.

Ebenfalls mit dem Ziel Final messen sich am Vormittag die älteren Athleten und am Nachmittag die jüngeren Sportler (6-11 Jährigen) in den verschiedenen Gruppenwettkämpfen. Die Disziplinen trugen ausgefallene Namen wie UBS Gold Sprint, Weltklasse - Sprung, Ringli - Sprint, Zonen - Weitsprung, Risikosprint, Sprung Challenge und Stabweitsprung, wobei oft eine gute Selbsteinschätzung mehr Punkte bringen konnte als übersteigerter Ehrgeiz. Beim Biathlon musste möglichst viele Runden gelaufen werden und auch die Hütchen sollten reihenweise fallen, damit auch eine hohe Punktzahl daraus resultierte.

Der Teamcross über und unter verschiedenen Hürden, auf und nieder und engen Richtungswechseln in der tobenden Sporthalle rundete die Mannschaftsleistung ab. Manche Schweißtropfen wurden vergossen, die bespickt mit Willen und ehrgeizigen Zielen, mit einem tollen stimmungsvollen Ambiente, wo die Zuschauer auch ihren Beitrag dazu leisten durften, damit der Wettkampf auch einen spannungsgeladenen Charakter erhielt.

U16 Knaben

LAR Windisch Nachwuchs 6

U16 Girls

LA Villmergen 1 LV Wettingen Baden Team 1 LV Wettingen Baden Team 2

U16 Mixed

LV Wettingen Baden Team 3 LG Solothurn West mixed 1 LV Zofingen LA U16

U14 Boys

TVZofingen LA 1 TVZofingen LA 2 TV Mellingen 4

U14 Girls

LG Solothurn Girls 1 LVWB U14-1 TVZofingen LA 1

U14 Mixed

TVZofingen LA U14 mixed LV Fricktal 1 LA Villmergen U14

U12 Boys

LZ Thierstein 2 U12 LG Solothurn U12 Boys LVWB 1

U12 Girls

LVWB 2 Satus Rothrist U12 LVWB 3

U12 Mixed

LA Villmergen U12 Mix TVZofingen LA 1 LAR Windisch Nachwuchs 2

U10 Boys

LV Zofingen LA U10 Boys LAR Windisch Nachwuchs 5 Jugi Jungs Birmenstorf U10

U10 Girls

79 LA Villmergen U10 Girls 81 TV Eien-Kleindöttingen U10 82 TV Mellingen 7

U10 Mixed

LZ Thierstein 1 U10 Mix LV Zofingen LA U10 Mixed 3. TV Mellingen 8

16-12-08 F.Senn