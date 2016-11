Am Sonntag spielten wir gegen das junge Team von Kanti Baden, welches nach dem letztjährigen Abstieg aus der 1. Liga, nun neu formiert und mit frischen Kräften angreifen möchte. Wir wussten, dass dies ein starkes gegnerisches Team sein wird und wir wollten Kanti Baden zeigen, dass wir das Heimteam sind und in unserer Halle alles für einen Sieg geben werden.

Im ersten Satz wurden wir von der schnellen, aggressiven Spielweise von Kanti Baden überrascht und wir waren von deren Geschwindigkeit und der Energie komplett überrannt. Beim Stand von 5:1 für Baden nahm unser Coach das erste Time-out und versuchte uns wach zu rütteln. Unser ganzer Aufbau von Annahme, bis Angriff war zu unpräzise und nicht druckvoll genug. Wir spielten hektisch und so war beim Stand von 16:7 für Baden, unser Coach bereits gezwungen das 2. Time-out zu nehmen. Dieses zeigte seine volle Wirkung. Wir setzten uns mit einem präzisen Side-out durch und waren endlich wach. Es waren druckvolle Services die uns zurück ins Spiel brachten und wir agierten in der Verteidigung schneller, kämpften um jeden Ball und holten so wertvolle Punkte auf. Beim Stand 18:12 nahm der gegnerische Coach nun ein Time-out und unterbrach unsere Aufholjagd. Wir hatten nun Stabilität im Spiel gewonnen, konnten aber den grossen Rückstand des Anfanges nicht mehr einholen und verloren den 1. Satz 25:17.

Im 2. Satz waren wir überzeugt, dass wir die besser machen können und wollten unbedingt gewinnen. Mit 2 Servicewinnern startete Sabine den Satz und gab uns die Marschrichtung vor. Wir waren präsent in den Annahmen, kämpften um alle Bälle und griffen mit Varianten und druckvoll an. Von Anfang an, war dieser Satz ein Kopf an Kopf rennen und wir hatten immer die Nase vorn. Bei einer 15:13 Führung für uns, nahm der Coach von Kanti Baden sein 1. Time-out und sie kamen daraus stärker hervor. Der plötzliche von Stand 18:17 für unsere Gegner zwang unseren Coach zur Reaktion er nahm sein 1. Time-out und dies mit viel Erfolg. Mit neuer Kraft kamen wir zurück und machten 3 wichtige Punkte in Folge. Dann liessen wir uns in der Annahme verunsichern und verloren gleich 3 Bälle in Folge,. So ging es bis zum Stand von 23:23 hin und her. Bezeichnend dafür, dass wir noch nicht perfekt eingespielt sind und uns das Selbstvertrauen teilweise noch fehlt, schlossen wir den 2. Satz mit 2 Eigenfehlern ab und Kanti Baden gewann den 2. Satz mit 25:23.

Wir waren nach diesem Satz sehr enttäuscht, man sah uns an, dass diese Satzniederlage schmerzte. Es war ein gut gespielter Satz, mit einigen kleinen Details und Abstimmungsschwierigkeiten, welche dem Team von Kanti Baden einen 2:0 Vorsprung erschaffte.

Während des ganzen 3. Satzes konnten wir nicht mehr an unsere vorherige Leistung anknüpfen, der Schock über den verlorenen Satz sass zu tief. So tief unser Schock sass, so stark waren die Badnerinnen nun. Sie verteidigten agil und griffen mit viel Druck an. Unser Aufbau im Spiel gelang nicht mehr gut genug und Baden liess keine Hoffnung mehr aufkommen. Mit dem deutlichen Schlussresultat von 25:18 verloren wir auch diesen Satz.

Am Schluss resultierte eine 3:0 Niederlage, jedoch aus einer Niederlage wie dieser können wir sehr viel mitnehmen, denn wir können gegen alle Gegner mithalten und gut spielen, müssen jedoch fest an uns glauben und jederzeit auf dem Feld präsent sein. Wir haben noch eine lange Saison vor uns und freuen uns bereits auf das Rückspiel. Denn wir wollen zeigen, dass uns Niederlagen stärker machen und zeigen was wir gelernt haben.

Match-Telegramm:

BTV Aarau 1 – VBC Kanti Baden 1 0:3

Pestalozzi-TH, Aarau. 55 Zuschauer. SR: Burri / Furter

Sätze: 17:25 (22 min), 23:25 (26‘), 18:25 (24‘). Total: 1 h 18 min.

BTVA: J. Hasler, Castellani, Do-Thuong, Hunziker, Pulfer, Rytz, Limacher, Greb, Klein, M. Hasler, F. Payá (Libero), Bracher (Libero). Coaches: J. Payá, Naydowski

Baden: Perruchoud, Hübel, Künzler, Christen, Galczynska, Reimann, Mösching, Lojancono, Egger, Bisegger, Staub, Meier. Coaches: Fischer, Straus