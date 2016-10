Am Samstag, 29. Oktober 2016 (18:00 Uhr, Binningen Spiegelfeld), wird das nächste Heimspiel ausgetragen.

Das zweite Heimspiel der Saison steht an und diesmal heisst der Gegner LC Brühl. Ein grosser Name im Schweizer Frauenhandball. Man darf sich also auf ein spannendes Samstagabendspiel freuen. Nach einer längeren Pause von den Meisterschaftsspielen freuen sich die Leimentalerinnen nun auf die nächste Herausforderung. Auch diesmal heisst es, mit viel kämpferischem Wille und Ausdauer dieses Spiel anzupacken, da die Brühlerinnen mit Sicherheit auf einen Sieg drängen werden und den Baselbieterinnen die ersten zwei Punkte stehlen wollen. Die erste Mannschaft wird alles für einen Heimsieg geben und hofft auf eine volle Halle mit einem grossen Publikum, welches lautstark ihre Unterstützung kundtut. Vor und nach dem SPL 2 Team stehen ab 12:00 Uhr vier Handballmannschaften aus dem Leimental im Einsatz. Dies wird im wahrsten Sinne des Wortes ein richtiger Handballnachmittag in der Sporthalle Spiegelfeld in Binningen, wo es sich sicherlich lohnt, für das eine oder andere Spiel vorbeizuschauen.