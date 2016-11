Das erste Spiel der Saison bestritten wir gegen den Absteiger Volley Schönenwerd 3. Der Gegner gewann in drei Sätzen. Wir zogen jedoch nicht kampflos ab, so dass wir jeden Satz aufholen konnten, dann aber jeweils wegen wenigen Punkten verloren.

Der zweite Match war gegen den VBC Windisch. Nach zwei knapp verlorenen Sätzen kämpften wir uns zurück ins Spiel und konnten so den fünften Satz für uns entscheiden und trugen den Sieg davon.

Der nächste Gegner hiess TV Lunkhofen. Motiviert begannen wir das Spiel und konnten so auch zwei Sätze in Folge für uns entscheiden. Nach einem kurzzeitigen Tief erholten wir uns wieder und gewannen den Match nach vier Sätzen.

Am Samstag Abend trafen wir auf unseren vierten Gegner STV Baden 1. Dieser verlor nach drei unspektakulären Sätzen und so konnten wir uns in der Tabelle auf dem zweiten Platz festsetzen.

Nach drei gewonnen Spielen freuen wir uns nun auf den nächsten Match gegen SV Volley Wyna 1 hier in Aarau.