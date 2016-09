Am Sonntag, dem 28. August trafen sich in der mittäglichen Hitze ein Dutzend Männer aus Buchs und Umgebung beim Gemeindehaus. Es war der Aufbruch zum traditionellen Bergeinsatz der reformierten Kirchgemeinde Buchs-Rohr. Die erprobte Mannschaft fuhr diesmal nach Davos-Frauenkirch. Der Gemeindepräsident Urs Affolter gab dazu sein Farewell. Das Projekt im Auftrag der Schweizerischen Berghilfe beinhaltete die Fertigstellung eines grossen, modernen Freilauf-Stalles, soweit möglich. Dieser soll die bäuerliche Existenz zweier Parteien sichern, auch für die nachfolgende Generation. Beteiligt sind die Familie Hansheiri und Dolores Ambühl mit drei Töchtern und der jüngere bäuerlicher Unternehmer Cyril Graf. Die Mittel waren bescheiden und der Zeitrahmen eng gesteckt. Es wurden Occasionsteile verwendet, so auch alte Stützbalken der räthischen Bahn. Angesichts der rollenden Planung der Bauherren forderte es von den Gruppechefs reichlich Improvisationsvermögen. Dank unkomplizierter, gegenseitiger Hilfe wurde trotzdem viel möglich. Jeder packte an, wo immer es gerade etwas zu tun gab, und so wurden ungefähr 400 Mannstunden geleistet. Die rund 60 Kühe sollten immerhin gut zwei Wochen später nach der Alp-Sömmerung einziehen können. Es mussten zahlreiche Boxen montiert und befestigt, Licht und Elektrizität gezogen und sonstige dringende Arbeiten verrichtet werden. Zum Glück standen zugezogene Berufsleute und auf Seiten der Mannschaft pensionierte Fachkräfte zur Verfügung. Die Nutzniesser waren die ganze Zeit vor Ort, halfen tatkräftig mit und zeigten sich am Schluss sehr beeindruckt und dankbar, was die 13 Männer zustande brachten. Der Stall steht nun bereit, und die Mannschaft aus dem Aargau blickt auf einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Arbeitseinsatz zurück. Am Freitagnachmittag zeigte uns der Bauer noch seine wunderschöne Alp und die künftigen Bewohner des neuen Stalles. Als Unterkunft diente ein ausrangiertes Hotel im nahen Glaris. Gute Kameradschaft und die Kochkünste der zweiköpfigen Küchenmannschaft trugen sehr zum Gelingen der Woche bei. Nächstes Jahr ist wiederum ein Arbeitseinsatz vorgesehen, motivierte Neueinsteiger sind willkommen.