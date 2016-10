NLA- Landhockey Herren, 3. Runde

Der HCO kommt im Landhockey nicht auf Touren. Die stark ersatzgeschwächten Oltner erlitten gegen Lugano bereits die zweite Saisonniederlage.

HCO- Trainer Gerhard musste personalmässig neue Ausfälle verkraften, im Training verletzten sich mit David Schärer und Büchler weitere Stammkräfte. So war er zu Umstellungen gezwungen, was man von Beginn weg bemerken konnte. Die Gäste erwischten den besseren Start, die beiden argentinischen Spieler (Ceballos, Agudo) Luganos wirbelten die Oltner Abwehr durcheinander. In der zehnten Minute traf Agudo bei einer Strafecke zum 0:1, nur wenige Sekunden danach skorte Vega das zweite Mal für die Tessiner. Die Oltner wirkten dadurch nicht geschockt, sondern gaben die Antwort auf dem Rasen: Knabenhans gelang auf Pass von Joel Borer der Anschlusstreffer. Das Spiel war weiterhin hart umkämpft, wobei die Gäste auch manchmal zur Notbremse griffen. Vorerst hatte das keine Konsequenzen, die Schiedsrichter hatten eine Vorliebe für gesunde Härte. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit bestraften die Luganesi einen HCO- Abwehrfehler mit dem dritten Treffer. Lugano zelebrierte nun Angriffshockey vom Feinsten und beinahe hätten die Tifosi noch ein weiteres Mal ins Schwarze getroffen.

Nach der Pause reagierte HCO- Trainer Gerhard und versuchte mit Pressing Luganos Abwehr unter Druck zu setzen. Die Gäste lösten sich aber mit hohen Schlenzbällen gekonnt aus der Umklammerung. In der 42. Minute zeigte der Unparteiische auf den Siebenmeterpunkt, nachdem ein Tessiner Abwehrspieler sich nur noch mittels absichtlichem Stockfoul zu helfen wusste. Studemann erzielte den wichtigen 2:3- Anschlusstreffer, eine Oltner Aufholjagd schien wieder möglich. Der HCO spielte jetzt in Ueberzahl und endlich war Olten die dominierende Mannschaft. In der 62. Minute vergaben die Gastgeber die grösste Ausgleichschance, als Wintenberger Hunziker bediente, doch dieser alleine vor dem Tor den Ball nicht kontrollieren konnte.

Telegramm:

HCO : HAC Lugano 2:3 (1:3)

Olten, Kleinholz.- 100 Zuschauer.- SR: Landtwing, Dziemba.- Tore: 10. Agudo (KE) 0:1. 12. Vega 0:2. 15. Knabenhans 1:2. 34. Bottani 1:3. 42. Studemann (Pen.) 2:3.

HC Olten: Müller; Wintenberger, R. Fallegger, Feller, Knabenhans, M. Hug, Schwager, Studemann, Hunziker, Heimgartner, Roth, J. Borer, R. Borer.

Bemerkungen: HCO ohne Eismann, Rindlisbacher, Beuggert, Grasso, Berger, C. Schärer, Büchler, D. Schärer und Leonhardt.