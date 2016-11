Das 22. RAIFFEISEN Juniorenturnier wird Ende November traditionellerweise auf der modernen Anlage des Tennisclubs Rheinfelden über die Bühne gehen. In diesem Jahr haben sich erstmals über hundert Nachwuchstalente aus der Region angemeldet.

Einmal mehr war der allgemeine Ansturm auf die verfügbaren Startplätze enorm, sodass die Verantwortlichen zu kreativen Lösungen gezwungen waren, um alle Interessierten in einer der acht beliebten Nachwuchs-Kategorien unterbringen zu können. Insgesamt galt es nicht weniger als 95 Spiele an sieben Turniertagen zu platzieren. Gespielt wird am kommenden Wochenende (Samstag/Sonntag, 19./20. November 2016) sowie vom Freitag, 25. November 2016 bis am Dienstag, 29. November 2016. Die Begegnungen werden werktags ab 18.00 Uhr und am Wochenende ab 9.00 Uhr in der dreiplätzigen Rheinfelder Tennishalle ausgetragen.

Erstaunlich bleibt die anhaltende Strahlkraft über die Region hinaus, haben sich doch sogar Talente aus Aarau, Luzern und Wettingen für das Turnier angemeldet. In der „Königsklasse“ U18 (R3/5) will Lokalmatador Jonas Rinderknecht seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Zudem versuchen mit Lionel Buck, Léon Lamotte, Luke Müller und Noël Zellweger noch vier weitere Vorjahressieger an die Erfolge der letzten Austragung anzuknüpfen. Dies wird Lydia Lyons, der zweiten Titelverteidigerin vom TC Rheinfelden, verwehrt bleiben, da die oberste Konkurrenz bei den Mädchen mangels Teilnehmerinnen nicht durchgeführt werden kann.

Bei den tieferen Jahrgängen sieht es hingegen positiver aus, sodass das weibliche Geschlecht inzwischen zumindest wieder einen Viertel der Nennungen ausmacht. Beim grössten Event für den Tennis-Nachwuchs der Nordwestschweiz sind total 106 Anmeldungen eingegangen, verteilt auf Junioren aus 34 Clubs - ebenfalls ein neuer Bestwert. Abermals wird die grösste Abordnung vom TC TAB (Tennis an der Birs) gestellt, die den Event mit neunzehn Talenten aus den eigenen Reihen bereichern will, gefolgt vom TC Frick mit vierzehn Junioren.

An allen Spieltagen sind Zuschauer im Engerfeld jederzeit willkommen. Das Clubrestaurant wird für das leibliche Wohl aller interessierten Gäste besorgt sein. Weitere Informationen zum 22. RAIFFEISEN Juniorenturnier gibt es unter www.juniorenhallenturnier.ch.