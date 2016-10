Während die Top-Cracks sich von den Olympischen Spielen erholen, turnt der Kunstturnnachwuchs die Schweizer Delegation aufs Podest.

Acht Turner aus dem Schweizerischen Nachwuchskader (Total 25 Turner) nahmen am vergangenen Wochenende an einem Junioren - Länderwettkampf in Italien teil. Der Oftringer, Luca Murabito, komplettierte die Mannschaft am sogenannten Autumn Gym Cup. Der Autumn Gym Cup ist ein internationaler Kunstturn-Wettkampf der Junioren und wurde im italienischen Seveso durchgeführt. Dieser Wettkampf ist für viele Turner eine erste Begegnung im internationalen Wettbewerb. Turner aus Ungarn, Schweiz, Frankreich, England und Österreich bildeten das Teilnehmerfeld. Der aus der Kunstturnerriege Satus ORO (Oftringen, Rothrist, Oberentfelden) stammende Jüngling turnte alle sechs Geräte unter Schweizer Flagge.

Erste Erfahrungen auf internationalem Parkett

Es war der erste internationale Wettkampf für den dreizehnjährigen. Umso ungewohnt hoch war die Nervosität. Nach dem Einturnen an den Geräten fühlte sich Murabito sichtlich besser: „Die Halle ist etwas kalt. Aber dafür passen die Geräte. Ausser die Ringe, die sind etwas gross für meine kleinen Hände“. Mit diesen ersten Erfahrungen zog Murabito ins Wettkampfgeschehen ein und zeigte solide Übungen mit guten Punktzahlen. Im Mehrkampf, 28 Teilnehmer, schaffte er es auf den 13. Schlussrang. Mit hohen Noten am Pauschen sowie am Sprung konnte sich der Oftringer für diese zwei Gerätefinals qualifizieren. Am Sprung turnte sich Luca auf den fünften und am Pauschen auf den 2. Platz. Auf die Frage wie der erste internationale Wettkampf war, gibt sich Luca bescheiden: „Es war gut, der Trainer hat nicht viel gesagt und wir Jungs sind zufrieden.“